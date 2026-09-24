Đảng ủy xã Quảng Ninh đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Ninh lần thứ 21.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng trong 9 tháng năm 2026, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Ninh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ninh Nguyễn Thị Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh Nguyễn Bá Tài phát biểu làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/31 chỉ tiêu. Nổi bật là, đã thu hút đầu tư 3 dự án, gồm Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Huy Hiền, Công ty lắp ráp thang máy tủ điện Thành Minh MTC-2, Dự án Công ty may công nghệ cao Việt Trí.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Xã đã sắp xếp, đổi tên thôn, các trường học; ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” và tổ chức thành công “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2026 làm điểm cho tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể có chuyển biến. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho 3 tháng cuối năm 2026. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy nội lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rà soát các chỉ tiêu còn lại, từ đó xác định rõ tiến độ, trách nhiệm thực hiện của từng tập thể, cá nhân, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ ở mức cao nhất.