Đảng ủy xã Phước Hữu trao Huy hiệu Đảng cho 4 đảng viên

Sáng 4-11, Đảng ủy xã Phước Hữu tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 cho 4 đảng viên thuộc 3 chi bộ: Hoài Ni, Mông Đức và Tà Dương.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và sự phát triển của địa phương.

Thường trực Đảng ủy xã Phước Hữu trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm tự hào, xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp kinh nghiệm vào công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Đảng ủy xã Phước Hữu chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân, gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ xã. Thường trực Đảng ủy xã mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nêu gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.