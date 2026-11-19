Chiều 19-11, Đảng ủy xã Phước Hữu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy xã tháng 11-2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã được quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trung ương liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài; quản lý hồ sơ cán bộ; phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia; định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027; bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Hội nghị cũng triển khai các văn bản về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2026; các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, hợp tác quốc tế, công tác xây dựng Đảng, phát triển công nghiệp vật liệu, thu hút và trọng dụng nhân tài cùng một số nội dung quan trọng khác.

Thông qua hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn xã nắm vững mục đích, yêu cầu và những nội dung trọng tâm của các văn bản. Qua đó, góp phần thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.