Đảng ủy xã Phước Hậu quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng

Sáng 12-11, Đảng ủy xã Phước Hậu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy xã cho cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ xã.

Thường trực Đảng ủy xã Phước Hậu quán triệt một số nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm trong các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, kế hoạch và hướng dẫn mới của Trung ương. Trong đó, tập trung vào công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân; trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; phát huy tính tiên phong, gương mẫu và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Hội nghị cũng triển khai các nội dung về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thu hút, trọng dụng nhân tài; tổ chức không gian phát triển quốc gia…

Quang cảnh hội nghị.

Đối với các văn bản của Tỉnh ủy và Đảng ủy xã Phước Hậu, hội nghị tập trung triển khai các chương trình hành động, kế hoạch, quy chế cụ thể hóa chủ trương của cấp trên vào thực tiễn địa phương. Các nội dung tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa; đổi mới mô hình phát triển, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hoạt động của HĐND 2 cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung trọng tâm trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, qua đó nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phước Hậu tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.