Đảng ủy xã Phước Hà phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Ngày 23-10, Đảng ủy xã Phước Hà tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các văn bản của Trung ương, tỉnh, xã. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc và đảng viên tiêu biểu trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh và xã. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở.

Đây cũng là dịp để tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại địa phương.