Đảng ủy xã Phục Hòa trao tặng Huy hiệu Đảng cho 27 đảng viên

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phục Hòa trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Phục Hòa có 27 đồng chí đảng viên vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 9 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phục Hòa ghi nhận những đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và sự phát triển của địa phương nói riêng. Mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.