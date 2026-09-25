Đảng ủy xã Phú Long triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Đoàn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại Hội nghị.

9 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Phú Long tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản và các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Sau sắp xếp, Đảng bộ xã có 18 chi bộ với 709 đảng viên. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, giải phóng mặt bằng và triển khai các công trình, dự án được tập trung thực hiện. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt hơn 153 tỷ đồng, bằng 114,6% dự toán. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, với hơn 1.400 lượt người được khám, kê đơn và trên 5.700 người được khám sàng lọc định kỳ. Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận gần 2.800 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt 98,88%…

Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vũ Hồng Hiên ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Phú Long đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị địa phương tập trung khắc phục những hạn chế, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó, Đảng ủy xã cần sớm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn, phân công rõ người, rõ việc; đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng thời, quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị, đơn thư của nhân dân ngay từ cơ sở; người đứng đầu tăng cường tiếp công dân, đối thoại và trực tiếp giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Đồng chí cũng đề nghị nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; duy trì nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ. Cùng với đó, lãnh đạo xã cần chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn của tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026.