Đảng ủy xã Phù Đổng nghe báo cáo về GPMB Dự án Khu đô thị Yên Thường

Ngày 1-10, Đảng ủy xã Phù Đổng tổ chức hội nghị nghe báo cáo công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Yên Thường.

Dự án Khu đô thị Yên Thường được triển khai trên địa bàn xã Phù Đổng là một trong những dự án sử dụng quỹ đất được nghiên cứu để đối ứng cho Dự án đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư , loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Nguyễn

Cụ thể, dự án có tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 176,3 ha, liên quan đến 1.729 hộ dân tại 6 thôn: Liên Đàm, Lại Hoàng, Yên Khê, Yên Xá, Xuân Dục và Đình Vỹ. Trong đó, thôn Liên Đàm có 326 hộ, diện tích 27ha; Lại Hoàng 150 hộ, 7,5ha; Yên Khê 445 hộ, 65,2ha; Yên Xá 222 hộ, 35,3ha; Xuân Dục 343 hộ, 13ha và Đình Vỹ 243 hộ, 28,3ha. Riêng, tại thôn Yên Khê có 53 hộ có đất ở, cần được bố trí quỹ đất tái định cư.

Đến ngày 29/9/2026, dự án đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường cắm, bàn giao mốc giới. Các điều kiện về hồ sơ pháp lý và mốc giới giải phóng mặt bằng cơ bản được bảo đảm; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là khẩn trương triển khai các thủ tục kê khai, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác giải phóng mặt bằng như: Phương án và vị trí tái định cư đối với các hộ có đất ở bị thu hồi; phương án xử lý, di chuyển và bảo đảm hoạt động ổn định đối với nghĩa trang; những nội dung liên quan đến quyền lợi, chính sách bồi thường, hỗ trợ của người dân trong quá trình triển khai dự án...

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Nguyễn

Đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị của xã; cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ pháp lý, bản đồ ranh giới, hồ sơ kỹ thuật, mốc giới và các tài liệu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền cho biết, Khu đô thị Yên Thường là dự án có quy mô lớn, có tác động đến định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đời sống người dân trên địa bàn. Theo đó, quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, quy định.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với UBND xã, cấp ủy các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu đúng về mục tiêu, ý nghĩa, quy mô, phạm vi và các chính sách của Dự án. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng pháp luật, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

Theo Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 8/7/2026, UBND Thành phố đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Yên Thường, tỷ lệ 1/500. Ngày 23/9/2026, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5225/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.