Đảng ủy xã Phát Diệm trao tặng Huy hiệu Đảng và quán triệt một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Lãnh đạo xã Phát Diệm trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Phát Diệm trao tặng Huy hiệu Đảng cho 164 đảng viên thuộc Đảng bộ. Trong đợt 2/9/2026, có 58 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 15 Huy hiệu 60 năm; 3 Huy hiệu 55 năm; 2 Huy hiệu 50 năm; 11 Huy hiệu 45 năm; 8 Huy hiệu 40 năm; 3 Huy hiệu 35 năm và 15 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Lê Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Đối với đợt 19/5/2026, Đảng ủy xã trao tặng bổ sung Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 106 đảng viên. Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng những đảng viên có quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến lâu dài cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Trong đó, tập trung vào Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Hội nghị cũng dành thời gian tổ chức giao ban, đánh giá kết quả công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và công bố quyết định về công tác cán bộ.