Đảng ủy xã Ninh Phước trao Huy hiệu Đảng cho 4 đảng viên

Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026), chiều 5-11, Đảng ủy xã Ninh Phước tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 4 đảng viên thuộc Đảng bộ xã.

Thường trực Đảng ủy xã Ninh Phước trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã đã trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Đảng ủy xã Ninh Phước chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và sự phát triển của địa phương.

Thường trực Đảng ủy xã mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào công tác xây dựng Đảng và giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.