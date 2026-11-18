Sáng 18-11, Đảng ủy xã Ninh Phước tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy xã cho hơn 100 cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã và bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Thường trực Đảng ủy xã Ninh Phước quán triệt một số nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm trong Kết luận số 83, ngày 8-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam; Chỉ thị số 15, ngày 15-10-2026 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước; Chỉ thị số 16, ngày 2-11-2026 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng triển khai Chương trình hành động số 47, ngày 15-10-2026 của Bộ Chính trị thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ; Chương trình hành động số 48, ngày 15-10-2026 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Bên cạnh đó, các đại biểu được quán triệt, triển khai các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy và Đảng ủy xã Ninh Phước về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới; hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030.

Hội nghị giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững mục đích, yêu cầu và những nội dung trọng tâm của các chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy xã. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện.