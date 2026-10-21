Đảng ủy xã Nam Cam Ranh tập huấn kỹ năng truyền thông số

Ngày 21-10, Đảng ủy xã Nam Cam Ranh tổ chức hội nghị tập huấn truyền thông số trong công tác thông tin, tuyên truyền cho hơn 60 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc xã; bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; trưởng thôn và cộng tác viên viết tin, bài trên địa bàn.

Tại hội nghị, nhà báo Cung Phú Quốc - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã hướng dẫn các kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; lựa chọn nội dung, đặt tiêu đề, viết tin, bài ngắn gọn, chính xác; chụp ảnh bằng máy ảnh, điện thoại thông minh và lựa chọn hình ảnh phù hợp với nội dung tuyên truyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn xây dựng nội dung cho trang thông tin điện tử, mạng xã hội; tìm hiểu cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thu thập, tổng hợp, biên tập thông tin và sản xuất sản phẩm truyền thông. Các đại biểu cũng trao đổi, giải đáp những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thực hành viết tin, bài và chụp ảnh từ các hoạt động cụ thể.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng truyền thông số, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền và chủ động phản ánh kịp thời các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.