Đảng ủy xã Nam Cam Ranh rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 29-10, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Cam Ranh tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung rà soát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ về công tác quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết; tình hình giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác giải phóng mặt bằng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, thực hiện các tiêu chí đô thị; sắp xếp lồng bè, chốngkhai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); khám sức khỏe định kỳ cho người dân; sắp xếp vị trí việc làm và khắc phục những tồn tại sau thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, các đại biểu trao đổi, làm rõ tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với từng nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ nhiệm vụ được giao, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn hoàn thành; chủ động phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.