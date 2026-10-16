Đảng ủy xã Nam Cam Ranh gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc

Sáng 16-10, Đảng ủy xã Nam Cam Ranh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2026), 96 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2026), 96 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10-1930 - 18-10-2026) và 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2026).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của các ngành, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Thời gian qua, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy xã đã chủ động tham mưu triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận và văn phòng cấp ủy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ xã.

Thường trực Đảng ủy xã Nam Cam Ranh tặng hoa chúc mừng các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy xã ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc; đồng thời đề nghị các cơ quan tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động nắm tình hình cơ sở, tăng cường phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Dịp này, lãnh đạo Đảng ủy xã Nam Cam Ranh tặng hoa chúc mừng các nữ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10). Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của chị em trong công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; mong muốn các chị em tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm trong công viêc và cuộc sống.