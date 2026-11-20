Ngày 21/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Ngoài mưa lớn, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Trung Bộ đồng thời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15–18 độ C, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời lạnh.