Đảng ủy xã Nam Cam Ranh công bố các quyết định về công tác tổ chức và nhân sự
Ngày 20-11, Đảng ủy xã Nam Cam Ranh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức và nhân sự các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ xã.
Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về việc chỉ định Trung tá Đào Đức Trường - Trưởng Công an xã Nam Cam Ranh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an xã Nam Cam Ranh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an xã.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/thong-tin-xa-nam-cam-ranh/202611/dang-uy-xa-nam-cam-ranh-cong-bo-cac-quyet-dinh-ve-cong-tac-to-chuc-va-nhan-su-c316c77/