47 đảng viên vinh dự được Đảng ủy xã Na Sang trao Huy hiệu Đảng đợt này có 5 đảng viên được trao Huy hiệu 45 tuổi Đảng, 5 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm, 32 đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm và 5 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đại diện lãnh đạo xã Na Sang trao Huy hiệu 45 tuổi Đảng cho 5 đảng viên.

Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Kháng Mai Thu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Na Sang khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, thể hiện sự trân trọng với những đóng góp của các đảng viên trong suốt chặng đường công tác, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng. Làm niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình và Đảng bộ xã.

Đồng chí nhấn mạnh, các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng là những tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành với Đảng, với Nhân dân. Mong rằng các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm, tinh thần tiền phong, gương mẫu, là tấm gương để đội ngũ đảng viên trẻ noi theo.

Đảng viên nhận Huy hiệu 35 tuổi Đảng.

Đại diện đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu của người đảng viên. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp kinh nghiệm xây dựng chi, đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.