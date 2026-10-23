Đảng ủy xã Mỹ Đức kiện toàn Ban Chỉ đạo 57, đẩy mạnh chuyển đổi số

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Mỹ Đức đã công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 57. Việc kiện toàn nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phân định rõ trách nhiệm của từng thành viên, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một nội dung trọng tâm của hội nghị là bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 giữa Văn phòng Đảng ủy xã và Công an xã. Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chánh Văn phòng Đảng ủy và Trung tá Hoàng Đức Tới, Trưởng Công an xã đã ký biên bản bàn giao.

Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Mỹ Đức Nguyễn Văn Hưng (bên phải) và Trung tá Hoàng Đức Tới, Trưởng Công an xã đã ký biên bản bàn giao. Ảnh: VB

Việc bàn giao nhằm bảo đảm công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc triển khai nhiệm vụ được thực hiện liên tục, thống nhất; đồng thời nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện quy chế, làm rõ trách nhiệm của từng thành viên, cơ chế phối hợp và những nhiệm vụ cần ưu tiên triển khai trong thời gian tới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện, bảo đảm các nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thông qua việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, bàn giao nhiệm vụ cơ quan thường trực và hoàn thiện quy chế hoạt động, Đảng ủy xã Mỹ Đức hướng tới nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, góp phần xây dựng địa phương văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; sử dụng nền tảng dùng chung, số hóa hồ sơ, kết nối và chia sẻ dữ liệu đúng phạm vi, thẩm quyền.

Nâng cao kỹ năng số của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Gắn triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW với Đề án 06, cải cách hành chính, định danh và xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.