Đảng ủy xã Minh Thái trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2026

Đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên xã Minh Thái.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Thái; đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; bí thư chi bộ thôn và các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Kỳ và lãnh đạo xã Minh Thái đã trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho 141 đảng viên. Trong đó, 3 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên Huy hiệu 60 năm; 2 đảng viên Huy hiệu 55 năm; 2 đảng viên Huy hiệu 50 năm; 11 đảng viên Huy hiệu 45 năm; 5 đảng viên Huy hiệu 40 năm; 105 đảng viên Huy hiệu 35 năm và 8 đảng viên Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Minh Thái trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, động viên cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên. Đồng chí mong muốn các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm và phẩm chất của người đảng viên; là chỗ dựa tinh thần, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên cao tuổi, trân trọng và phát huy những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển địa phương.

Ngay sau lễ trao Huy hiệu Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Thái đã tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Trong 9 tháng năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã Minh Thái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị; từng bước ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đảng ủy xã duy trì nghiêm nền nếp làm việc, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. 9 tháng năm 2026, Đảng ủy xã đã ban hành 6 nghị quyết, 57 kế hoạch, 6 chương trình công tác, 104 công văn, 71 báo cáo, 112 quyết định, 59 thông báo, 21 hướng dẫn, 9 tờ trình và 5 chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tập trung thực hiện, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong 9 tháng, xã đã cử 40 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp 18 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 27 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát về trách nhiệm nêu gương, công tác bầu cử, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm.

Trong quý IV/2026, Đảng ủy xã Minh Thái tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và sinh hoạt chi bộ; thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tập trung khắc phục những nội dung còn khó khăn, chậm tiến độ, xác định rõ giải pháp và trách nhiệm thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.