Đảng ủy xã Minh Thái công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy xã Minh Thái đã công bố quyết định kết thúc hoạt động đối với 8 chi bộ thuộc diện sắp xếp; đồng thời công bố quyết định thành lập 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; Chi bộ Trường Mầm non Minh Thái; Chi bộ Trường Tiểu học Minh Thái; Chi bộ Trường THCS Minh Thái.

Đồng chí Mai Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng thành lập Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ xã.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã công bố các quyết định chỉ định Ban chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ.

Đồng chí Mai Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy xã đối với các cơ quan, đơn vị. Đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí đề nghị các chi bộ mới phải gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Cần sớm hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đảng viên phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị; việc chuyển giao hồ sơ, sổ sách, nghị quyết, tài liệu, đảng phí và các nội dung liên quan phải được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, bảo đảm tính liên tục trong công tác quản lý đảng viên.

Cùng với việc ổn định tổ chức, các chi bộ cần nhanh chóng tạo chuyển biến trong phương thức lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, để việc sắp xếp tổ chức thực sự mang lại giá trị mới.