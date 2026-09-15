Đảng ủy xã Long Điền thành lập 20 chi, đảng bộ trực thuộc
Chiều 15/9, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Điền (An Giang) tổ chức hội nghị công bố quyết định sắp xếp hệ thống tổ chức đảng trên địa bàn xã và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Lãnh đạo xã Long Điền trao quyết định thành lập các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã.
Cụ thể, Đảng ủy xã Long Điền quyết định thành lập mới 20 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã, gồm: Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp; Chi bộ Trạm Y tế; Chi bộ Trường Mầm non Mỹ Luông; Chi bộ Trường Trung cấp - Kỹ thuật Công nghệ An Giang; Chi bộ Trường THCS Nguyễn Cao Cảnh; Chi bộ Trường Mầm non Long Điền A; Chi bộ Trường Mầm non Long Điền B; Chi bộ Trường THCS Võ Ánh Đăng; Đảng bộ Trường THPT Châu Văn Liêm; Đảng bộ Trường Tiểu học Long Điền; Đảng bộ Trường Tiểu học Phù Đổng; Đảng bộ Trường Tiểu học Quang Trung; Đảng bộ Trường THCS Nguyễn Quang Sáng.
Trao giải cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dịp này, Đảng ủy xã trao giải Cuộc thi tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho 1 tập thể và 15 cá nhân.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dang-uy-xa-long-dien-thanh-lap-20-chi-dang-bo-truc-thuoc-a497163.html