Đảng ủy xã Liên Minh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Liên Minh có 144 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng…; 2 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên; đồng thời, thể hiện sự trân trọng những đóng góp của các thế hệ đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Bùi Ánh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Minh phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, lãnh đạo Đảng ủy xã đã chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, bằng kinh nghiệm, uy tín và trách nhiệm của mình tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết cho địa phương; đồng thời tiếp tục là tấm gương sáng, là nguồn động viên, cổ vũ thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ học tập và noi theo.

Tiếp đó, hội nghị đã đánh giá công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

9 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Liên Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, có chuyển biến tích cực: Kết nạp 31 đảng viên mới, đạt 77,5% kế hoạch năm; công tác quản lý đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nền nếp. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác tuyên giáo, dân vận tiếp tục được đổi mới, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từng bước được nâng lên. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức sau sáp nhập thôn và tổ chức lại các cơ sở giáo dục được thực hiện đồng bộ, đúng tiến độ.

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định, thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm ước đạt 412,4 tỷ đồng, bằng 140,6% dự toán. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng được quan tâm; sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

3 tháng cuối năm, xã Liên Minh xác định tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Các cấp ủy, chi bộ tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo dân chủ, khách quan gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa vụ mùa; triển khai trồng cây vụ đông, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, các hoạt động lễ hội; thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Đảng ủy xã yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, quyết liệt triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Liên Minh đã quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Kết luận số 58-KL/TW, Kết luận số 83-KL/TW, Chỉ thị số 10-CT/TW, Hướng dẫn số 02-HD/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW.

Quán triệt và triển khai các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chương trình hành động số 41-CTr/TU, ngày 17/9/2026 về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.