Đảng ủy xã Khánh Sơn công bố các quyết định sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc

Sáng 1-10, Đảng ủy xã Khánh Sơn tổ chức hội nghị công bố các quyết định sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã đã công bố và trao các quyết định về kết thúc hoạt động 2 đảng bộ cơ sở, gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND xã; quyết định chuyển đổi mô hình 6 chi bộ cơ sở thành chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã; quyết định thành lập mới 10 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã và quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy đối với 10 chi bộ này. Đảng ủy xã cũng đã thông tin đến các đại biểu dự hội nghị kết quả sắp xếp đối với 10 chi bộ tiếp tục giữ nguyên mô hình tổ chức.

Lãnh đạo xã Khánh Sơn trao quyết định thành lập mới các chi bộ trực thuộc.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã đề nghị các tổ chức đảng khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.