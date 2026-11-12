Đảng ủy xã Ia Dơk công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Thường trực Đảng ủy xã Ia Dơk trao quyết định chỉ định bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc. Ảnh: Thanh Tịnh

Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng đã công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về kết thúc hoạt động chi bộ các Cơ quan Đảng và chi bộ UBND xã; thành lập các chi bộ mới và chỉ định chi ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã quyết định thành thành lập 8 chi bộ mới, gồm: Chi bộ Phòng Văn hóa - Thông tin; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Mặt trận và các đoàn thể xã; Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Văn phòng Đảng ủy.

Việc kiện toàn, sắp xếp và thành lập các chi bộ trực thuộc nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.