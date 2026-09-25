Đảng ủy xã Hua Bum công bố các quyết định về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Hua Bum công bố các quyết định: kết thúc hoạt động của chi bộ các trường học; đồng thời thành lập các đảng bộ trường học trực thuộc Đảng ủy xã; chuẩn y chức danh Bí thư Chi bộ bản Nậm Tảng; phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Hua Bum, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Cốc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hua Bum nhấn mạnh, việc thành lập các đảng bộ trường học là bước kiện toàn quan trọng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục; tạo nền tảng để các nhà trường phát huy vai trò, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục ngày càng toàn diện.

Đồng chí Phan Văn Cốc – Bí thư Đảng ủy xã Hua Bum phát biểu chỉ đạo.

Đối với đồng chí Nguyễn Văn Hòa, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị trên cương vị công tác mới nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình cơ sở; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu trong công tác; không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, cùng tập thể UBND xã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Hua Bum phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Hòa bày tỏ vinh dự, trách nhiệm khi được Ban Chấp hành Đảng bộ xã tín nhiệm; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo UBND xã Hua Bum trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Hòa.

Đại diện Đảng ủy xã trao quyết định thành lập đảng bộ cho các đơn vị trường.