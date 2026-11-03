Đảng ủy xã Hoằng Hóa trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hóa Lê Thanh Hải trao huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy xã đã công bố các quyết định và trao tặng Huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên có 35, 60, 65 năm tuổi Đảng.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đảng viên; đồng thời thể hiện sự trân trọng, biết ơn của Đảng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hóa Lê Thanh Hải trao huy hiệu 60 và 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hóa Lê Thanh Hải chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng lần này.

Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ xã. Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất người cộng sản; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi theo.

Niềm vui của các đảng viên khi được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này.

Nhân dịp này, Chi bộ thôn Hạ Vũ đã tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 11/2026.

Thực hiện Chỉ thị số 50 -CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư khoá XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của Chi bộ thôn Hạ Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hóa Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Xã Hoằng Hóa đang đứng trước những yêu cầu và mục tiêu phát triển mới, trong đó có mục tiêu phấn đấu xây dựng xã trở thành phường trước năm 2030.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hóa Lê Thanh Hải tặng quà cho Chi bộ thôn Hạ Vũ.

Để đạt được mục tiêu đó, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã, vai trò của các chi bộ thôn và từng cán bộ, đảng viên là hết sức quan trọng.

Đồng chí mong muốn Chi bộ thôn Hạ Vũ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; mỗi đồng chí đảng viên thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, tích cực vận động gia đình và Nhân dân cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ chung.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hóa Lê Thanh Hải trao đổi với các đảng viên tại buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ thôn Hạ Vũ.

Với truyền thống và những kết quả đã đạt được, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Hóa tin tưởng Chi bộ thôn Hạ Vũ sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân toàn xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.