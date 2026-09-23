Đảng ủy xã Hải Anh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026

Quang cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Hải Anh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các thôn triển khai nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy xã đã ban hành 958 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hải Anh báo cáo kết quả công tác Đảng 9 tháng đầu năm 2026.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Đảng ủy xã đã đề nghị trao tặng Huy hiệu Đảng cho 255 đảng viên; trong đó, đợt 2/9 đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 172 đảng viên, truy tặng cho 2 đảng viên; kết nạp 43 đảng viên. Công tác làm sạch, chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu đảng viên trên phần mềm Quản lý đảng viên 4.0 đạt 100%. Sau sắp xếp, tổ chức lại thôn, xã đã kiện toàn 20 tổ chức Đảng, nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ thôn mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, Đảng ủy xã đã hoàn thành kiểm tra 2 chuyên đề đối với 4 tổ chức Đảng, 2 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 3 tổ chức Đảng và 1 đảng viên theo chương trình đề ra. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại 3 chi bộ, đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức Đảng.

Lãnh đạo UBND xã Hải Anh báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, xã duy trì sản xuất nông nghiệp, thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và chủ động ứng phó với thiên tai. Toàn xã hiện có 7 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, gồm 6 sản phẩm 3 sao và 1 sản phẩm 4 sao. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quy hoạch, xây dựng và đầu tư được tăng cường. Trong 9 tháng, trên địa bàn có 17 dự án, công trình đang triển khai hoặc thực hiện thủ tục đầu tư.

Đồng chí Vũ Thế Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã điều hành thảo luận tại hội nghị.

Trong quý IV/2026, Đảng ủy xã Hải Anh xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh và của Đảng bộ xã. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát và chủ động phát hiện, xử lý vi phạm.

Đảng ủy xã yêu cầu tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất. Trong sản xuất nông nghiệp, tập trung bảo vệ, thu hoạch lúa Mùa, triển khai làm thủy lợi nội đồng vụ Đông Xuân 2026-2027, chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Xuân năm 2027; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Cùng với đó, xã tiếp tục thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển sản phẩm OCOP; đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Công tác quốc phòng, an ninh được tập trung với nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027; chủ động nắm tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện Đề án 06 và làm sạch dữ liệu dân cư.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hải Anh cũng thông qua dự thảo Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng, nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.