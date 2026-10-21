Đảng ủy xã Hà Nha nâng cao hiệu quả công tác nội chính

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: LAM KHUÊ

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Hà Nha cơ bản ổn định; an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế và an ninh thông tin được giữ vững. Các vụ việc phát sinh được phát hiện, xử lý kịp thời, không để hình thành điểm nóng hoặc vụ việc phức tạp, kéo dài.

Trên địa bàn xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự, gồm 1 vụ cố ý gây thương tích và 1 vụ trộm cắp tài sản; phát hiện, xử lý 2 vụ đánh bạc với 10 đối tượng. Đáng chú ý, có 8 vụ phạm tội về ma túy với 20 đối tượng; lực lượng chức năng đã đưa 4 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 4 đối tượng cai nghiện tự nguyện, xử lý vi phạm hành chính 29 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Qua rà soát, kiểm tra 158 trường hợp, phát hiện 35 trường hợp dương tính với ma túy để lập hồ sơ quản lý, xử lý theo quy định.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, xảy ra 3 vụ tai nạn, làm 2 người chết, 1 người bị thương. Địa phương không xảy ra cháy, nổ và sự cố nghiêm trọng về cứu nạn, cứu hộ.

Trong 9 tháng, Bí thư Đảng ủy xã chủ trì 18 lượt tiếp công dân định kỳ và 2 lượt tiếp công dân đột xuất. UBND xã duy trì tiếp công dân hằng tuần, tiếp nhận 12 đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp và đã giải quyết 12/12 đơn. Địa phương không phát sinh khiếu kiện vượt cấp, kéo dài hoặc vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời được quán triệt, triển khai một số văn bản mới liên quan đến công tác nội chính.