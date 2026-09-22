Đảng ủy xã Gia Viễn công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ

Đồng chí Phạm Văn Tam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an xã Gia Viễn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy xã công bố quyết định kết thúc hoạt động đối với 4 chi bộ thuộc diện sắp xếp; đồng thời, công bố quyết định thành lập Đảng bộ Công an xã Gia Viễn, Đảng bộ Trường Mầm non Gia Hòa và 11 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã gồm: Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Trung tâm Chính trị xã, Văn phòng HĐND và UBND xã, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã.

Cùng với các quyết định thành lập tổ chức đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ mới thành lập.

Đồng chí Phạm Văn Tam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Việc định danh, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng trên địa bàn xã Gia Viễn được thực hiện trong bối cảnh toàn Đảng đang tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để các Đảng bộ, Chi bộ mới thành lập sớm ổn định tổ chức và đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả, đồng chí đề nghị các tổ chức Đảng khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng nền nếp hoạt động, tiếp nhận, rà soát, quản lý chặt chẽ hồ sơ tổ chức đảng, hồ sơ đảng viên; thực hiện đầy đủ việc chuyển sinh hoạt đảng và các nội dung bàn giao có liên quan, bảo đảm hoạt động của tổ chức đảng liên tục, không bị gián đoạn.

Trên cơ sở nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy xã và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các tổ chức đảng cần khẩn trương xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trước mắt, tập trung rà soát những nhiệm vụ còn khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cần giải quyết ngay; xác định rõ mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm của tập thể, cá nhân, bảo đảm công việc được triển khai chủ động, cụ thể, thiết thực.

Các tổ chức Đảng phải nhanh chóng thể hiện rõ vai trò lãnh đạo đối với cán bộ, đảng viên, gắn công tác xây dựng Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu và cấp ủy viên, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, nhất là về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế ngay từ khi mới phát sinh, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương và uy tín của tổ chức Đảng.