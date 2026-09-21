Đảng ủy xã Gia Vân tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên 55 năm tuổi Đảng và 50 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Gia Vân công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, đợt 2/9/2026, Đảng bộ xã có 28 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên 40 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên 30 năm tuổi Đảng. Đợt 19/5/2026, Đảng bộ xã có 71 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên 45 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu bền bỉ và cống hiến của mỗi đảng viên. Mỗi tấm Huy hiệu được trao là minh chứng cho bản lĩnh, phẩm chất và niềm tin của người đảng viên đối với Đảng, với Nhân dân và Tổ quốc.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của quê hương. Đồng thời ghi nhận sự sẻ chia, động viên của gia đình và sự quan tâm, giúp đỡ của tổ chức đảng, chi bộ trong quá trình phấn đấu, rèn luyện của các đảng viên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng tiếp tục quan tâm, đóng góp cho công việc chung của địa phương; chia sẻ kinh nghiệm, tham gia ý kiến xây dựng cấp ủy, chính quyền; đồng thời tích cực vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố sự đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng dân cư.