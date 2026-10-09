Đảng ủy xã Gia Trấn triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV, năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm Đảng ủy xã.

Trong 9 tháng đầu năm, xã Gia Trấn đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp hoàn thành kế hoạch gieo trồng với tổng diện tích hơn 1.250 ha; năng suất lúa vụ đông xuân ước đạt 65 tạ/ha, sản lượng gần 4.000 tấn.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, toàn Đảng bộ đã kết nạp 30 đảng viên mới. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, với 100% hồ sơ tiếp nhận được thực hiện trực tuyến, 99,8% hồ sơ đã giải quyết trước hạn. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 9 điểm cầu các thôn trên địa bàn.

Hội nghị xác định các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Trong đó, tập trung rà soát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã; triển khai Đề án sáp nhập, thành lập mới các Chi bộ phòng ban chuyên môn; tổ chức đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát; tổ chức tốt kỳ họp Hội đồng nhân dân xã khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031; chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và triển khai bầu Trưởng thôn đúng kế hoạch.

Về phát triển kinh tế: tập trung chỉ đạo bảo vệ sản xuất vụ Mùa và triển khai vụ Đông năm 2026; chủ động phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; đẩy nhanh đo đạc bản đồ địa chính, tháo dỡ vi phạm đê điều, tổ chức đấu giá đất; tăng cường chống thất thu ngân sách, điều hành ngân sách tiết kiệm; tham mưu kế hoạch năm 2027 và kế hoạch tài chính 3 năm.

Về phát triển văn hóa - xã hội: đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, tổ chức Ngày hội Văn hóa thể thao xã Gia Trấn; thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2026-2027; nâng cao năng lực y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm; kịp thời tiếp dân và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh thực hiện Đề án 06…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Nghị quyết số 24- NQ/TW 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Lễ ký kết biên bản hợp tác chuyển giao sử dụng dịch vụ Tammi AO, đồng hành chuyển đổi số trên địa bàn xã Gia Trấn.

Hội nghị đã triển khai kế hoạch thực hiện phong trào "Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo"; đồng thời tiến hành ký kết biên bản hợp tác chuyển giao sử dụng dịch vụ Tammi AO của Viettel trong việc đồng hành chuyển đổi số trên địa bàn xã Gia Trấn.