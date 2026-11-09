Đảng ủy xã Đức Long trao tặng Huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đức Long trao Huy hiệu 60 năm và 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, xã Đức Long có 15 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã ghi nhận những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của địa phương trong suốt quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến. Mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.