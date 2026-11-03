Đảng ủy xã Đông Khánh Sơn trao Huy hiệu Đảng cho 4 đảng viên

Ngày 3-11, Đảng ủy xã Đông Khánh Sơn tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 4 đảng viên thuộc Đảng bộ xã.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Khánh Sơn trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã đã trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Khuynh (Chi bộ thôn Sơn Trung); Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên: Bo Bo Bắc (Chi bộ thôn Ba Cụm Nam), Bo Bo Thị Bơi và Nguyễn Văn Bé (Chi bộ thôn Tà Nĩa).

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã chúc mừng và ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, uy tín, kinh nghiệm; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, giữ gìn đoàn kết và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Đông Khánh Sơn ngày càng trong sạch, vững mạnh.