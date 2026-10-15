Đảng ủy xã Đông Khánh Sơn tọa đàm kỷ niệm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc

Chiều 15-10, Đảng ủy xã Đông Khánh Sơn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2026), 96 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2026), 96 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10-1930 - 18-10-2026) và 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 - 16-10-2026).

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, quá trình hình thành và phát triển của các ngành; nghe tham luận của Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Các ý kiến tập trung chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Đảng ủy xã nhấn mạnh, công tác tổ chức xây dựng Đảng, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, giám sát và văn phòng cấp ủy có mối quan hệ chặt chẽ, cùng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Lãnh đạo Đảng ủy xã đề nghị, thời gian tới, các cơ quan tham mưu, giúp việc tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm tính chính xác, kịp thời và sát thực tiễn; chủ động phối hợp, xác định rõ trách nhiệm trong xử lý công việc; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở và tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, công chức, người lao động cần nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Đông Khánh Sơn ngày càng trong sạch, vững mạnh.