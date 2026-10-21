Đảng ủy xã Đông Khánh Sơn quán triệt các văn bản của Đảng

Ngày 21-10, Đảng ủy xã Đông Khánh Sơn tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và phổ biến các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 05, ngày 7-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Chương trình hành động số 23, ngày 28-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 80, ngày 19-6-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị cũng phổ biến Quy định số 212, ngày 17-8-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 225, ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 207, ngày 26-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản đã được quán triệt; rà soát, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, xác định rõ nội dung, trách nhiệm phối hợp, tiến độ và kết quả cần đạt. Việc triển khai phải gắn với Kế hoạch số 114 ngày 16-9-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức.

Đảng ủy xã giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì tham mưu, phối hợp với Ban Xây dựng Đảng và các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy những khó khăn, vướng mắc để xem xét, chỉ đạo.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh sai sót; gắn nhiệm vụ này với việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng, trách nhiệm nêu gương, quản lý ngân sách, tài sản công, đất đai, bảo vệ rừng, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải quyết kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.