Đảng ủy xã Đông Khánh Sơn công bố các quyết định về sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng

Chiều 5-10, Đảng ủy xã Đông Khánh Sơn tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc.

Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã công bố các quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND xã. Đồng thời, công bố quyết định chuyển đổi mô hình đối với 9 tổ chức đảng. Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập 10 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã và chỉ định cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ.

Lãnh đạo xã Đông Khánh Sơn trao quyết định thành lập các chi bộ.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã đề nghị các tổ chức đảng sau sắp xếp phải nhanh chóng ổn định, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm, duy trì nền nếp sinh hoạt; không để quá trình kiện toàn làm gián đoạn công việc. Đồng thời, yêu cầu các chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; các cơ quan tham mưu, giúp việc thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.