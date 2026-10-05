Đảng ủy xã Đơn Dương công bố các quyết định về công tác cán bộ

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đơn Dương trao các quyết định về công tác cán bộ

Tham dự hội nghị có đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến An, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tổ phó Tổ theo dõi địa bàn số 11 cùng đại diện các ban trong Đảng ủy xã.

Tại hội nghị, Ban Xây dựng Đảng ủy xã Đơn Dương đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đơn Dương, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với 2 đồng chí: Nguyễn Văn Kháng, Phó Chủ tịch HĐND xã Đơn Dương và Đỗ Xuân Phước, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Đơn Dương.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đơn Dương tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Ngà, Bí thư Đảng ủy xã Đơn Dương, đề nghị các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sức mạnh tập thể; cùng Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Thị Ngà, Bí thư Đảng ủy xã Đơn Dương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Kháng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Đơn Dương, cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã; đồng thời khẳng định quyết tâm nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.