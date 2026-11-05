Đảng ủy xã Diên Khánh trao Huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên

Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026), sáng 5-11, Đảng ủy xã Diên Khánh tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 19 đảng viên đang sinh hoạt tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

Đợt này, Đảng bộ xã Diên Khánh có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Diên Khánh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển địa phương. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng xã Diên Khánh ngày càng phát triển, phấn đấu sớm trở thành phường.