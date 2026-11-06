Đảng ủy xã Công Hải trao Huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên

Ngày 6-11, Đảng ủy xã Công Hải tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 3 đảng viên thuộc Đảng bộ xã.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã đã trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Chamaléa Thê (Chi bộ thôn Động Thông); Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thắng (Chi bộ thôn Suối Giếng) và Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đảng viên Chamaléa Thấp (Chi bộ thôn Động Thông).

Lãnh đạo Đảng ủy xã Công Hải trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên, đồng thời mong muốn thời gian tới, các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, uy tín, nêu cao tinh thần gương mẫu trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Công Hải trong sạch, vững mạnh.

LÊ HOÀN