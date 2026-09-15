Đảng ủy xã Cô Tô thành lập 10 chi bộ trực thuộc

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cô Tô Trần Thanh Liêm (thứ sáu, từ trái qua) trao quyết định thành lập các chi bộ mới.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Cô Tô công bố các quyết định về công tác cán bộ thuộc khối Đảng và khối Nhà nước; công bố quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã.

Bên cạnh đó, công bố quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ Ban Xây dựng Đảng, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chi bộ HĐND xã, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã, Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, Chi bộ Phòng Kinh tế, Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công và Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã; công bố các quyết định chỉ định ban chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới thành lập.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cô Tô Nguyễn Thị Phương Lan trao quyết định đổi tên các chi, đảng bộ.

Đảng ủy xã Cô Tô cũng công bố quyết định đổi tên các chi, đảng bộ, gồm: Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang thành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang; Đảng bộ cơ sở Trường THCS và THPT Cô Tô thành Đảng bộ Trường THCS và THPT Cô Tô; Chi bộ cơ sở Trạm Y tế xã Cô Tô thành Chi bộ Trạm Y tế xã Cô Tô; Chi bộ cơ sở Trường THCS Tà Đảnh thành Chi bộ Trường THCS Tà Đảnh.