Đảng ủy xã Chiềng Sung tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu

Hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu năm 2026.

Các đại biểu tham dự sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt thường kỳ, Chi bộ bản Búc đã thông tin tình hình thời sự; quán triệt các văn bản chỉ đạo; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10. Bản Búc có 209 hộ, 963 nhân khẩu; chi bộ có 34 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hiện nay, bản có 205 ha ngô, 13 ha cây ăn quả và 6 ha rau màu. Các đảng viên đã tập trung thảo luận về công tác tư tưởng, xây dựng Đảng, phát huy vai trò đảng viên và phát triển kinh tế địa phương.

Các đảng viên tham dự sinh hoạt.

Các đảng viên tham dự sinh hoạt.

Đảng viên phát biểu ý kiến.

Trong sinh hoạt chuyên đề quý IV, Chi bộ Trường mầm non Chiềng Sung lựa chọn chủ đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số”, tập trung nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh ứng dụng trong công tác Đảng, hoạt động chuyên môn và tuyên truyền, vận động phụ huynh; nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong chuyển đổi số.

Sau buổi sinh hoạt, Đảng ủy xã Chiềng Sung tổ chức đánh giá, ghi nhận các chi bộ thực hiện nghiêm túc quy trình, thời lượng sinh hoạt; nội dung thiết thực, công tác điều hành có tính gợi mở, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế. Chuyên đề về kỹ năng số đã xác định 6 nhóm kỹ năng thiết yếu, gắn với phương châm “Biết - học - thực hành - ứng dụng - hướng dẫn người khác”.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo biểu dương các chi bộ đã chủ động, sáng tạo trong công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt. Đồng thời đề nghị các chi bộ tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chiến lược của Trung ương; thực hiện tốt Kế hoạch số 127/KH-BTVTU ngày 5/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh. Đảng ủy xã cần phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp; quan tâm giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin đối với Đảng và chính quyền.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao tặng quà Chi bộ bản Búc.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao tặng quà cho Chi bộ Trường mầm non Chiềng Sung.