Đảng ủy xã Châu Phong thành lập 9 chi bộ mới

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Phong Võ Thị Loan trao các quyết định.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Châu Phong kết thúc hoạt động của 2 đảng bộ cơ sở, gồm: Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã.

Đồng thời, công bố quyết định thành lập 9 chi bộ trực thuộc mới, gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy xã; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã; Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Chi bộ Phòng Kinh tế xã; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Châu Phong cũng trao các quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư cho các chi bộ mới thành lập.