Lãnh đạo Đảng ủy xã Canh Tân trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Canh Tân có 10 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã chúc mừng và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, giữ gìn phẩm chất chính trị của người đảng viên cộng sản, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh.