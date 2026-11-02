Đảng ủy xã Cam Lâm trao Huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên

Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026), sáng 2-11, Đảng ủy xã Cam Lâm tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 17 đảng viên thuộc 12 chi bộ: Lam Sơn, Đồng Cau, Dầu Sơn, Cù Hin, Hòa Nghĩa, Vinh Bình, Cửu Lợi 2, Phú Bình 2, Bắc Vĩnh, Tân Phú, Phân hiệu Hoa Lan (Trường Mầm non Cam Lâm) và Tân Hải.

Ông Trần Văn Châu - Bí thư Đảng ủy xã Cam Lâm trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã đã trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đảng viên. Lãnh đạo Đảng ủy xã mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm của mình, luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương Cam Lâm ngày càng phát triển.