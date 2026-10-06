Đảng ủy xã Cam Lâm công bố các quyết định về sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng và công tác cán bộ

Ngày 6-10, Đảng ủy xã Cam Lâm tổ chức hội nghị công bố các quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND xã; thành lập các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, chuyển mô hình tổ chức đảng và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng đã công bố quyết định của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thành đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy; quyết định của Đảng ủy xã Cam Lâm về kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND xã, Đảng bộ Trường THPT Trần Bình Trọng và Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Huệ; quyết định chuyển mô hình từ đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thành đảng bộ và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đối với 55 tổ chức đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Cam Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các chi bộ, đảng bộ.

Hội nghị cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ Trường THPT Trần Bình Trọng là đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã Cam Lâm với 85 đảng viên, chỉ định ông Võ Khánh Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Bình Trọng giữ chức Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, công bố quyết định thành lập mới 10 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã; chỉ định chi ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ phòng, ban, cơ quan.

Sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, toàn Đảng bộ xã Cam Lâm có 65 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 2.261 đảng viên.