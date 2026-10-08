Đảng ủy xã Cà Ná quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh và xã

Ngày 8-10, Đảng ủy xã Cà Ná tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động và đề án của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy xã.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm, điểm mới trong các văn bản về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời, nghiên cứu các chủ trương về quản lý đất đai, quy hoạch, phát triển đô thị bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội nghị cũng triển khai nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc trên địa bàn xã giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đảng ủy xã Cà Ná yêu cầu các chi bộ, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt; cụ thể hóa các nội dung thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.