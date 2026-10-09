Đảng ủy xã Bình Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tâm

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Bình Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu nghị quyết đúng tiến độ và đạt kết quả tích cực. Trong tổng số 53 nhóm chỉ tiêu, có 41 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt. Đảng bộ xã đã kết nạp 29 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 505 tỷ đồng, đạt 147,46% so với dự toán thành phố giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 86,58%. Việc sắp xếp các ấp, các trường học bảo đảm tiến độ. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, đã giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn đạt 99,51%.

Toàn xã đã đăng ký 91 công trình, phần việc trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - kỷ cương - hiệu quả - bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2026, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm cũng như nhiệm vụ chính trị cả năm 2026.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đồng Nai Đặng Minh Nguyệt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tâm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đặng Minh Nguyệt ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Bình Minh đạt được trong 9 tháng của năm 2026. Đồng chí đề nghị địa phương nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, chú trọng các chi bộ ấp, chi bộ doanh nghiệp; quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn.

Đồng chí Đặng Minh Nguyệt nhấn mạnh: Trong 3 tháng cuối năm, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; triển khai quyết liệt đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - kỷ cương - hiệu quả - bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.