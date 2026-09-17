Đảng ủy xã Bảo Ái trao tặng Huy hiệu Đảng cho 39 đảng viên

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã công bố các quyết định và trao tặng Huy hiệu Đảng cho 39 đảng viên, trong đó, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 28 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm và 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng; đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những cống hiến của các thế hệ đảng viên qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Lê Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Ái gắn Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Phan Thanh Yên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy gắn Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa các đảng viên, đại diện Đảng ủy xã mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết tại khu dân cư, đồng thời vận động gia đình và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với đội ngũ đảng viên trẻ, cán bộ, công chức xã, đồng chí đề nghị tiếp nối truyền thống, tinh thần trách nhiệm và những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đảng viên đi trước; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, đảng viên lão thành; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.

Đồng chí Nguyễn Lê Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Ái trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Đồng chí Phan Thanh Yên - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã trao Huy hiệu đợt 2/9 cho các đảng viên đủ điều kiện.

Trong không khí trang trọng, đầm ấm, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự khi được Đảng ghi nhận quá trình phấn đấu; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng và sự phát triển của xã Bảo Ái.