Sáng 15-10, Đảng ủy xã Bác Ái Đông tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy. Tham dự buổi tọa đàm có Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, cùng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bác Ái Đông tặng hoa chúc mừng Văn phòng Đảng ủy xã nhân kỷ niệm ngày truyền thống.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng hoa chúc mừng các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống.

Thời gian qua, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy xã Bác Ái Đông đã chủ động phối hợp, tham mưu triển khai các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận và văn phòng cấp ủy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ xã.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của ngành, gồm: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10), Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10); Ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng (16-10), Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10). Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tổ chức, kiểm tra, tham mưu và điều hành, đặc biệt là những nỗ lực trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công vụ; đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Pinăng Bình - Phó Bí thư Đảng ủy xã ghi nhận vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, giúp việc trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ông Pinăng Bình đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tăng cường phối hợp, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm công việc được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.