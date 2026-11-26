Đảng ủy xã An Minh trao Huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên
Chiều 26/11, Đảng ủy xã An Minh (An Giang) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Đợt này, Đảng bộ xã An Minh có 6 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
PHÁT TÀI
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dang-uy-xa-an-minh-trao-huy-hieu-dang-cho-6-dang-vien-a503522.html