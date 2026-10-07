Đảng ủy Vinachem: Tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trương Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bộ Tài chính; đồng chí Lê Xuân Tiến, Vụ Địa bàn IIA, Cơ quan Kiểm tra Trung ương.

Về phía Vinachem có đồng chí Phùng Quang Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên; lãnh đạo các ban và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc.

Kết quả 9 tháng đầu năm

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Vinachem tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tái cơ cấu. Các cấp ủy trực thuộc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Bộ Tài chính; duy trì công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ và đảng viên tiếp tục được triển khai. Trong kỳ, Đảng ủy Tập đoàn kết nạp 11 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 8 đồng chí. Việc đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý, hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai theo chương trình năm 2026. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 3 tổ chức đảng và 17 đảng viên; giám sát chuyên đề 2 tổ chức đảng và 20 đảng viên. Đồng thời, Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh công tác dân vận gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Về kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu hợp nhất quý III năm 2026 ước đạt 17.126 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm ước đạt 54.330 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch năm, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận hợp nhất quý III ước đạt 208 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng ước đạt 4.585 tỷ đồng, bằng 141,2% kế hoạch năm, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng trong 9 tháng đầu năm của toàn Tập đoàn ước đạt 1.554 tỷ đồng, bằng 54,4% kế hoạch năm. Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, sắp xếp và tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Văn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển tham luận tại Hội nghị

Hội nghị nghe các ý kiến tham luận của tổ chức đảng trực thuộc, tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong quý IV năm 2026, Đảng ủy Tập đoàn xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển đảng viên, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ quản lý năm 2026 tiếp tục được chú trọng, cùng với việc ứng dụng công nghệ, số hóa trong công tác Đảng.

Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, tăng cường nắm bắt thông tin để phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm; thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động người lao động thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất quý IV đạt 13.478 tỷ đồng, cả năm đạt 67.808 tỷ đồng, bằng 103,6% kế hoạch năm, tăng 10,02% so với năm 2025. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý IV phấn đấu đạt 108 tỷ đồng, cả năm đạt 4.693 tỷ đồng, vượt 44,5% kế hoạch năm, tăng 2,1% so với năm 2025. Kế hoạch đầu tư xây dựng trong 3 tháng cuối năm của toàn Tập đoàn khoảng 1.302 tỷ đồng.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Tập đoàn tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đôn đốc tiến độ và bảo đảm chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư; tiếp tục thực hiện cơ cấu lại, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và triển khai Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Phùng Quang Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Quang Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn khẳng định, những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm là minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị Vinachem trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Với tinh thần chủ động, linh hoạt trong điều hành, tăng cường dự báo và thích ứng với diễn biến thị trường, Tập đoàn đã bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, duy trì hoạt động ổn định của các đơn vị.

Đồng chí Phùng Quang Hiệp nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, toàn Tập đoàn cần nỗ lực cao nhất, tập trung triển khai các giải pháp trong quý IV. Tập đoàn tiếp tục thực hiện các nghị quyết về phân cấp, ủy quyền, sắp xếp bộ máy tinh gọn; nâng cao năng lực dự báo, quản trị rủi ro; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cơ giới hóa trong sản xuất; phát triển các dòng sản phẩm hóa chất tinh khiết, cao su kỹ thuật và chuỗi giá trị liên kết. Đồng thời, tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả Dự án Muối mỏ tại Lào, chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động.